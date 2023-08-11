Суд оставил под стражей новосибирца, обвиняемого в растлении двух школьниц

Мужчина будет находиться под арестом ещё 2 месяца. Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирске суд оставил под стражей мужчину, обвиняемого в растлении двух девочек. Об этом стало известно 11 августа.

- Продлен срок содержания под стражей лицу, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного пункта «б» части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более несовершеннолетних), - сообщили в Советском районном суде. - Суд удовлетворил ходатайство старшего следователя,обвиняемый будет находиться под стражей до 20 октября 2023 года.

Напомним, по данным следствия случилось преступление в Советском районе города. Сообщалось, что педофил угрожал девочкам 10 и 11 лет, завел малолетних в гаражи возле станции «Сеятель» и надругался. Ему грозит до 20 лет колонии.

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