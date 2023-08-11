Прибыль Банка Уралсиб по итогам 1 полугодия 2023 составила 13,5 млрд рублей

Фото: Пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Активы банка выросли с 689,5 млрд рублей в 2022 году до 691,6 млрд рублей в 1 полугодии 2023 года. Собственные средства (капитал) банка по итогам 1 полугодия 2023 увеличились с 77,3 млрд рублей до 85,1 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

В 2023 году Банк Уралсиб продолжил реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Летом текущего года рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг банка до уровня «ВВВ+» со «Стабильным» прогнозом, а рейтинговое агентство НКР - до уровня «А» со «Стабильным» прогнозом.

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