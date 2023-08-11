«Ростелеком» рассказал о правилах поведения в Сети

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

- Безопасность детей в интернете - одно из направлений социальной ответственности «Ростелекома», мы проводим просветительские мероприятия, выпускаем видеоролики, издаём литературу. Это уже второе мероприятие по кибербезопасности в «Победе» этим летом. Вопрос актуален и на летних каникулах, и во время учебного года, - рассказала директор по внешним коммуникациям макрорегиона «Сибирь» ПАО «Ростелеком»Наталья Моисеева.

10 августа обсудили кибер-угрозы, изучили инструкции по безопасности в Сети, посмотрели короткометражку Даниила Бергера «Лучший подарок» из цикла роликов «Кибербезопасность для детей и взрослых» видеосервиса Wink и мультфильмы проекта «Цифровой ликбез».

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

- Было здорово - интересно, я узнала много нового! Больше всего мне понравилось отвечать на вопросы и слушать, как отвечают другие. Запомнились интересные видео, которые заставляют задуматься, - рассказала девятилетняя участница мероприятия Мария Ёлкина.

В «Победу» пришли представители Гимназии № 9 имени Героя Российской Федерации Немыткина Михаила Юрьевича. «Ростелеком» подарил школе издания «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» (12+), подготовленные при участии экспертов «РТК-Солар».