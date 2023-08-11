В Международный день здорового сердца рассказываем 5 необычных фактов о нем

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Рассказываем 5 необычных фактов о человеческом сердце:

• Женское сердце весит чуть меньше мужского, а бьется чуть быстрее него.

• В сутки сердце человека прокачивает от 7 до 10 тысяч литров крови.

• Сердце - единственная мышца человеческого тела, чьи сокращения не регулируются головным мозгом. Оно может биться вне тела, пока достаточно энергии и кислорода.

• Смех продлевает жизнь. Когда мы смеемся, стенки сосудов расслабляются, скорость кровообращения увеличивается.

• Во дворе Института сердца в Перми установлено сердце из красного гранита. Вес памятника - 4 тонны.

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