Больше 100 человек погибло на дорогах Алтая с начала года

На дорогах Алтайского края погибло 107 человек с начала года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На дорогах Алтайского края погибло 107 человек с начала года. Это на 22,5% меньше, чем в 2022-м.

Примечательно, что в прошлом году жертвами ДТП стали около 260 человек. Это является рекордом за многие годы.

Как рассказал начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Владислав Перцев, всего за семь месяцев текущего года зарегистрировано 1 159 ДТП.

Примечательно, что в регионе снизилось количество аварий с участием пьяных водителей. Из-за них произошло 101 ДТП. Чаще всего аварии происходят из-за нарушения скоростного режима и выезда на встречку, пишет Amic.

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