Рядовой Алексей Шиян из Новосибирской области погиб в зоне СВО

Житель Новосибирской области Алексей Шиян погиб на спецоперации. Фото: администрация Искитимского района
Житель Искитимского района Новосибирской области Алексей Шиян погиб на спецоперации. Об этом сообщили на сайте местной администрации.
Алексей родился в 1986 году. До отправки на СВО проживал на станции Евсино.
Сибиряк носил звание рядового. Как долго он находился в зоне проведения спецоперации – не уточняется.
− Служба в армии и защита Отечества были для него почетной обязанностью и мужским долгом, − подчеркнули в администрации Искитимского района.
В пятницу, 11 августа, пройдут похороны новосибирца.
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