Рядовой Алексей Шиян из Новосибирской области погиб в зоне СВО

Житель Новосибирской области Алексей Шиян погиб на спецоперации. Фото: администрация Искитимского района

Житель Искитимского района Новосибирской области Алексей Шиян погиб на спецоперации. Об этом сообщили на сайте местной администрации.

Алексей родился в 1986 году. До отправки на СВО проживал на станции Евсино.

Сибиряк носил звание рядового. Как долго он находился в зоне проведения спецоперации – не уточняется.

− Служба в армии и защита Отечества были для него почетной обязанностью и мужским долгом, − подчеркнули в администрации Искитимского района.

В пятницу, 11 августа, пройдут похороны новосибирца.

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