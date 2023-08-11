Глава новосибирского Минспорта прокомментировал неполадки работы сайта ЛДС после старта выдачи билетов

Сергей Ахапов высказался о ситуации с сайтом нового ЛДС. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов высказался о ситуации с сайтом нового ЛДС. В четверг, 10 августа, сайт перестал работать после старта выдачи бесплатных билетов на открытие «Сибирь-Арены».

− Небывалый ажиотаж вызвало открытие новой «Сибирь-Арены». В первые минуты работы сайта возникли технические проблемы. Наши специалисты с ними справились. Уже поздно вечером все бесплатные билеты практически за 10-15 минут были разобраны, − сообщил глава Минспорта региона.

Сергей Ахапов отметил, что у новосибирцев еще есть шанс получить заветный билет. Его можно выиграть в розыгрышах в соцсетях «Арены» и на сайтах информационных партнеров. А еще бесплатные билеты будут разыгрывать в рамках Дня физкультурника в эту субботу.

Напомним, 13 августа состоится первый матч в новом ЛДС. На льду встретятся юниорские сборные России и Белоруссии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber