По требованию приставов новосибирская компания выплатила более 39 млн рублей долга

Новосибирская логистическая компания задолжала своему партнеру более 39 миллионов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Новосибирская логистическая компания задолжала своему партнеру более 39 миллионов рублей. Возвращать деньги ее руководство не спешило, поэтому в ситуацию вмешались судебные приставы.

Компания занимается железнодорожными перевозками. У фирмы образовалась задолженность перед контрагентом по договору транспортной экспедиции.

Весной 2023 года в отношении компании возбудили исполнительное производство. Но должник не торопился выполнять решение суда − пришлось принимать меры.

− Судебный пристав-исполнитель на банковские счета должника наложил арест. Также был выставлен запрет на регистрационные действия в отношении имущества неплательщика, − сообщили в ГУ ФССП России по региону.

После этого фирма полностью погасила задолженность, разделив платежи на несколько частей. Также ей пришлось дополнительно выплатить почти 1,7 миллиона рублей исполнительского сбора.

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