По требованию приставов новосибирская компания выплатила более 39 млн рублей долга

Новосибирская логистическая компания задолжала своему партнеру более 39 миллионов рублей.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Новосибирская логистическая компания задолжала своему партнеру более 39 миллионов рублей. Возвращать деньги ее руководство не спешило, поэтому в ситуацию вмешались судебные приставы.
Компания занимается железнодорожными перевозками. У фирмы образовалась задолженность перед контрагентом по договору транспортной экспедиции.
Весной 2023 года в отношении компании возбудили исполнительное производство. Но должник не торопился выполнять решение суда − пришлось принимать меры.
− Судебный пристав-исполнитель на банковские счета должника наложил арест. Также был выставлен запрет на регистрационные действия в отношении имущества неплательщика, − сообщили в ГУ ФССП России по региону.
После этого фирма полностью погасила задолженность, разделив платежи на несколько частей. Также ей пришлось дополнительно выплатить почти 1,7 миллиона рублей исполнительского сбора.
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