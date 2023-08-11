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НовостиОбщество11 августа 2023 5:54

По требованию приставов новосибирская компания выплатила более 39 млн рублей долга

Фирма занимается железнодорожными перевозками
Анастасия ХРОМЫХ
Новосибирская логистическая компания задолжала своему партнеру более 39 миллионов рублей.

Новосибирская логистическая компания задолжала своему партнеру более 39 миллионов рублей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Новосибирская логистическая компания задолжала своему партнеру более 39 миллионов рублей. Возвращать деньги ее руководство не спешило, поэтому в ситуацию вмешались судебные приставы.

Компания занимается железнодорожными перевозками. У фирмы образовалась задолженность перед контрагентом по договору транспортной экспедиции.

Весной 2023 года в отношении компании возбудили исполнительное производство. Но должник не торопился выполнять решение суда − пришлось принимать меры.

− Судебный пристав-исполнитель на банковские счета должника наложил арест. Также был выставлен запрет на регистрационные действия в отношении имущества неплательщика, − сообщили в ГУ ФССП России по региону.

После этого фирма полностью погасила задолженность, разделив платежи на несколько частей. Также ей пришлось дополнительно выплатить почти 1,7 миллиона рублей исполнительского сбора.

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