Судно стоимостью больше миллиарда рублей купили для Алтайского края

Судно прибудет в Алтайский край в сентябре. Фото: Телеграм-канал Виктора Томенко

В Алтайском крае для развития судоходства на деньги из федерального бюджета купили судно дороже 1 миллиарда рублей. Об этом сообщает издание Amic.ru.

— В прошлом году в нашем крае был поставлен рекорд — перевезено 1 миллион 184 тысячи тонн грузов. Столько же перевозят 59 тысяч грузовых автомобилей. Купленная спецтехника предназначена для работ, связанных с углублением дна. Благодаря ней мы рассчитываем, что пропускная способность наших речных маршрутов станет больше, — сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томченко.

Технику уже спустили на воду в Нижегородской области, а в ближайшее время она прибудет на Алтай.

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