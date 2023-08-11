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НовостиПроисшествия11 августа 2023 4:58

Сорвался со страховки: в горах на Алтае разбился турист из Новосибирской области

В горах на Алтае разбился турист из Новосибирской области
Анастасия ХРОМЫХ
На Алтае при прохождении туристического маршрута погиб житель Новосибирской области.

На Алтае при прохождении туристического маршрута погиб житель Новосибирской области.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Алтае при прохождении туристического маршрута погиб житель Новосибирской области. Он был в составе тургруппы, состоящей из четырех человек.

Трагедия произошла 10 августа. На номер 112 поступило сообщение о том, что в районе Северо-Чуйского хребта на перевале «Контейнер» один из туристов сорвался со страховки и полетел вниз.

− О случившемся сообщил один из участников туристической группы, которая состояла из четырех человек. Группа не была зарегистрирована в ГУ МЧС России по Республике Алтай, − рассказали в местном МЧС.

Как только погодные условия улучшатся, к месту происшествия прилетит частный вертолет из Горно-Алтайска. Он транспортирует тело погибшего.

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