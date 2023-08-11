Сорвался со страховки: в горах на Алтае разбился турист из Новосибирской области

На Алтае при прохождении туристического маршрута погиб житель Новосибирской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Алтае при прохождении туристического маршрута погиб житель Новосибирской области. Он был в составе тургруппы, состоящей из четырех человек.

Трагедия произошла 10 августа. На номер 112 поступило сообщение о том, что в районе Северо-Чуйского хребта на перевале «Контейнер» один из туристов сорвался со страховки и полетел вниз.

− О случившемся сообщил один из участников туристической группы, которая состояла из четырех человек. Группа не была зарегистрирована в ГУ МЧС России по Республике Алтай, − рассказали в местном МЧС.

Как только погодные условия улучшатся, к месту происшествия прилетит частный вертолет из Горно-Алтайска. Он транспортирует тело погибшего.

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