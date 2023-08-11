Под Новосибирском хакер похитил криптовалюту у тысячи пользователей интернета

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
В городе Обь Новосибирской области задержали 31-летнего мошенника, который пять лет похищал криптовалюту у других людей в интернете. С 2018 года его жертвами стали больше тысячи человек.
— Мужчина использовал программное обеспечение с вирусом, который крал пароли с компьютеров. В его отношении возбуждено уголовное дело за создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, — сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Новосибирской области.
Пока известны не все эпизоды хищения криптовалюты. Сотрудники УФСБ проводят дальнейшее расследование.
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