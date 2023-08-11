Приговор основателю Новосибирского крематория Якушину отменили без реабилитации

Основателю Новосибирского крематория Сергею Якушину отменили приговор. Фото: crematori-nsk

Основателю Новосибирского крематория Сергею Якушину отменили приговор. Однако его не стали реабилитировать посмертно.

Напомним, в отношении Якушина возбудили уголовное дело – за дачу взятки в особо крупном размере. 4 июля 2022 года Сергей Борисович скончался.

Позже на приговор была подана апелляционная жалоба. В четверг, 10 августа, жалобу рассмотрела Апелляционная инстанция Новосибирского областного суда.

Судебное разбирательство по уголовному делу продолжалось по ходатайству одного из сыновей Бориса Якушина.

− Новосибирский областной суд, изучив доводы жалобы защиты, не нашел оснований для прекращения дела по реабилитирующим основаниям, − сообщили в группе судов общей юрисдикции региона.

Уголовное дело в отношении основателя Новосибирского крематория прекратили в связи со смертью подсудимого.

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