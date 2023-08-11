Повредилась лампа, все было в дыму: 68 пациентов эвакуировали из горящей больницы №3 в Новосибирске

Пожар быстро потушили. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Ранним утром 11 августа в Новосибирске на улице Мухачева загорелась больница №3. Плотный дым окутал терапевтическое отделение.

— Из здания пришлось эвакуировать 68 пациентов, из них 11 — лежачие. Их спасали на носилках. Также эвакуировали трех человек из персонала, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В 05:40 пожарные локализовали огонь, через минуту полностью убрали открытое горение. Пожар случился из-за того, что в гардеробной огонь повредил лампу и коробку с медицинскими изделиями.

Напомним, 31 июля в Новосибирске загорелась 25-й медсанчасть на улице Власова. Эвакуировались 60 человек.

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