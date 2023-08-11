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НовостиПроисшествия11 августа 2023 4:04

Пять новосибирцев похитили из поездов стройматериалы и сладости на 2,5 миллиона рублей

Под Новосибирском пять человек украли из поездов грузы на 2,5 миллиона рублей
Надежда РЫЖКИНА
В отношении воров возбудили уголовные дела.

В отношении воров возбудили уголовные дела.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пятерых новосибирцев обвинили в краже товаров из грузовых поездов. Банда промышляла на станциях Мошково, Иня-Восточная и Новосибирск-Восточный Западно-Сибирской железной дороги.

— По версии следствия, в 2022 году группа по предварительному сговору похитила из контейнеров грузовых поездов бытовую технику, строительные материалы и кондитерские изделия на сумму более 2,5 миллионов рублей, — сообщает Новосибирская транспортная прокуратура

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража» в крупном и особо крупном размере. Их направили для рассмотрения в Мошковский районный суд.

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