Пять новосибирцев похитили из поездов стройматериалы и сладости на 2,5 миллиона рублей

В отношении воров возбудили уголовные дела. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пятерых новосибирцев обвинили в краже товаров из грузовых поездов. Банда промышляла на станциях Мошково, Иня-Восточная и Новосибирск-Восточный Западно-Сибирской железной дороги.

— По версии следствия, в 2022 году группа по предварительному сговору похитила из контейнеров грузовых поездов бытовую технику, строительные материалы и кондитерские изделия на сумму более 2,5 миллионов рублей, — сообщает Новосибирская транспортная прокуратура

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража» в крупном и особо крупном размере. Их направили для рассмотрения в Мошковский районный суд.

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