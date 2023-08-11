В Бийске на заброшенном заводе разлилась неизвестная жидкость

Рядом с заводом образовалось химическое озеро. Фото: Сергей КУЛЫГИН

В Бийске горожане, живущие рядом с заброшенным лакокрасочным заводом, пожаловались на невыносимые условия. На его территории очевидцы обнаружили поврежденные бочки, которые ранее якобы были закопаны в землю. Оказалось, что их содержимое разлилось, образовав химическое озеро.

— Одна из местных жительниц предположила, что бочки повредили бульдозерами и экскаваторами, когда некоторое время назад «администрация проводила рекультивацию завода». В мэрии города это опровергли, сказав, что еще не приступали к работам. Прокурор Бийска Владимир Евдокимов организовал проверку, что именно разлилось и насколько жидкость токсична для природы и людей, — сообщает «Бийск-Онлайн».

Бийский лакокрасочный завод прекратил работу в конце 1990-х годов, на его территории остались резервуары и бочки с неизвестным содержимым. В 2022 году специалисты Роспотребнадзора и Росприроднадзора установили, что содержание цинка в почве с южной части территории завода превышает гигиенический норматив в 50,5 раза, а содержание свинца в северной части - в 45,8 раза.

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