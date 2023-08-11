В Алтайском крае прилавки магазинов наводнили газировки из разных стран

На Алтайских прилавках появилась зарубежная газировка.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Алтайском крае после того, как некоторые зарубежные товары попали под санкции, на прилавках тут же стали появляться их аналоги. Как отечественного производства, так и завезенные из других стран.
— Зарубежные напитки попадают на алтайские прилавки в основном с оптовых баз Новосибирска. Там, как объясняют продавцы, они просто дешевле, чем на барнаульских, — пишет издание Altapress.ru.
Журналисты, прогулявшиеся по барнаульским супермаркетам и рынкам, нашли на прилавках газировку из ближневосточных стран: Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, попадались также напитки, привезенные из Афганистана, Таиланда и Японии. Зарубежную газировку можно купить также на разных маркетплейсах.
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