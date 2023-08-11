В Новосибирской области в 2022 году 27% сердечных катастроф случилось у молодых людей

В Новосибирской области в 2022 году 27% сердечных катастроф пришлось на долю трудоспособного населения. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Новосибирской области в 2022 году 27% сердечных катастроф пришлось на долю трудоспособного населения. Об этом рассказали в областном минздраве. Медики отмечают, что сердечно-сосудистые заболевания «молодеют» в целом во всем мире.

— Один из главных факторов риска развития инфаркта миокарда — высокое давление и ишемическая болезнь сердца. Давление при гипертонии необходимо контролировать постоянно медикаментами, вставать на диспансерный учет, обращаться к своему врачу при ухудшении самочувствия, вести дневник давления, не пускать на самотек, — пояснила главный терапевт Новосибирской области Оксана Герасименко.

Медик также отметила, что для профилактики сердечных заболеваний необходимо следить за своим здоровьем, питанием, заниматься спортом, избавиться от вредных привычек и найти экологичные способы справляться со стрессом.

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