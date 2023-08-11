В Новосибирске ищут 36-летнего мужчину из Читы с татуировками на руках

В Новосибирске ищут 36-летнего Николая Николаевича Силакова. Фото: предоставлено Светланой

В Новосибирске ищут 36-летнего Николая Николаевича Силакова. Он приехал в город из Читы 3 июля. Отсюда мужчин должен был вылететь в Алейск, однако 12 числа перестал выходить на связь с родными, и с этого момента его местонахождение остается неизвестным.

— Рост: 170-175, светло-русые волосы, голубые глаза. На левой руке татуировка-надпись на пальцах. На груди и руках шрамы, — рассказала КП-Новосибирск сестра пропавшего Светлана. — На момент своего исчезновения мужчин был одет в черную футболку, темно-синие брюки, желтую жилетку и черные туфли. На голове была черная кепка с серым козырьком.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Николай или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом Светлане по номеру телефона 8-914-516-10-38.

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