Обиделся, что не позвали выпить: в Новосибирске бездомный поджег дом собутыльников

Преступление попало на камеру. Фото: «Инцидент Новосибирск»

В Новосибирске задержали мужчину, который пытался спалить частный дом, где спали его несостоявшиеся собутыльники. Он обиделся, что они не позвали его выпить.

— Инцидент произошел на улице Ереснинская в Ленинском районе. Следователи установили, что мужчина, подождав, пока компания заснёт, пробрался в дом и поджёг строительный мусор. Пожар он хотел выдать за несчастный случай, но не учел, что рядом недавно установили камеру, которая сняла его преступление, — сообщает «Инцидент Новосибирск».

Злой умысел довести до конца не удалось: граждане проснулись и обнаружили пожар. От огня они спаслись, выпрыгнув со второго этажа.