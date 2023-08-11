Две сибирячки прокатились по Чемалу, сидя в окнах «Волги»: их остановил глава района

Девушки устроили опасную езду. Фото: Кадр из видео/Айдар Елеков

В Чемальском районе Республики Алтай две девушки на машине с новосибирскими номерами решили прокатиться на старенькой «Волге» весьма необычным способом. Девушки опустили окна на авто и сели прямо на двери, высунувшись наружу. К их несчастью, на такую опасную езду обратил внимания проезжавший мимо и.о главы района.

— Сегодня по дороге на встречу с жителями села Еланда пришлось объяснить эту простую истину молодым людям из автомобиля с новосибирскими номерами. Есть некоторые сомнения, что достучался до их разума, но они теперь, может быть, лишний раз подумают, прежде чем вести себя таким образом на территории нашего района, — написал на своей странице Вконтакте и.о главы Чемальского района Айдар Елеков.

По закону же, за такую езду водитель мог получить штраф по статье 12. 23. КоАП РФ («Нарушение правил перевозки людей»).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber