Пик звездопада придется на 12 и 13 августа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

12 августа над Новосибирском будет пик метеорного потока Персеиды - это самое яркое астрономическое событие года. Наблюдать за падающими звёздами будет очень удобно: Луна зайдет за горизонт около 20.00, поэтому не будет засвечивать небосклон.

— Метеорный поток начнется 19 июля. Но его максимум - до 110 метеоров в час - придется в августе на дневное время. А ночью увидим около 60 метеоров в час. Поэтому наблюдать стоит два раза: в ночь с 12 на 13 июня и в ночь с 13 на 14 августа, — рассказал КП-Новосибирск сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

Персеиды порождает крупная комета 109P/Свифта-Туттля. Падающие звезды выходят из созвездия Персея, которое будет восходить на Юго-Востоке неба. Начинайте свое наблюдение за метеорами вечером в месте, подальше от городских огней.