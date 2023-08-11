В Новосибирске парень прокатился на крыше троллейбуса и попал на видео

В Дзержинском районе Новосибирска молодой парень прокатился на крыше троллейбуса. фото: Кадр из видео/«Типичный Дзержинский | Новосибирск»

В Дзержинском районе Новосибирска молодой парень прокатился на крыше троллейбуса. Его засняли на видео другие автомобилисты и выложили в сеть.

— В Дзержинском районе какой-то чудик залез на движущийся троллейбус, — пишет паблик Вконтакте «Типичный Дзержинский | Новосибирск».

Заинтересовались «пассажиром-зайцем» и в городском ГИБДД.

— Госавтоинспекцией по данному факту будет проведена проверка и принято решение, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, — сообщили в новосибирской Госавтоинспекции.

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