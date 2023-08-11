Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 августа 2023 0:00

Жара закончилась: вместе с дождями в Новосибирске похолодает до +17

В Новосибирске 11 августа похолодает до +17
Надежда РЫЖКИНА
Начинается пора дождей.

Начинается пора дождей.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Вот и лето почти прошло. В пятницу, 17 августа, Новосибирск ждёт резкое похолодание. Ночью температура опустится до +12...+14, а днём максимум будет лишь +18...+20. К тому же, без зонта теперь на улицу не выйдешь.

— Будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, утром и днем дождь, местами гроза, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью похолодает до +6...+11, а днём до +16...+21. Впрочем местами жара ещё поднимется до +26. Днем по востоку региона пройдут кратковременные, местами сильные дожди с грозами. А утром опустится густой туман.