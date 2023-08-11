Брошенных новосибирскими циркачами медведей могут отдать в экопарки: это обойдется в 4 миллиона

Чтобы отправить медведей в экопарки, нужно 4 миллиона. Фото: Анна ПАШАГИНА // Волонтер Стася

Новосибирским волонтерам, которые забрали бурых медведей у циркачей Герасимовых, рассказали, как сейчас живут косолапые, и что необходимо для того, чтобы отправить их в экопарки.

— Настал тот момент, когда нам, наконец-то, разрешили передать их в места постоянного содержания! Это экопарки в Шерегеше и Карелии, — рассказали волонтеры в группе Вконтакте «ГБР_zoo_НСК». — Но, есть условие: нам нужно поставить пять вольеров!

По подсчетам зоозащитников на фундамент, берлоги, кровлю и работу по установке пяти вольеров им потребуется около четырех миллионов рублей.

Напомним, пятеро медведей принадлежали цирковой чете Герасимовых, после закрытия шоу они собирали средства на содержание зверей. Однако содержались животные в ужасных условиях: слишком маленькие клетки, скудный рацион. Волонтеры пять лет пытались хоть как-то помочь животным: возили корм, убирали грязь и заменили клетки на более просторные вольеры. В итоге, в апреле 2023 года зоозащитники добились, чтобы Росприродназдор изъял животных у дрессировщиков.

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