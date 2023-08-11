Спасатели предупредили новосибирцев об опасном похолодании в Оби

В Новосибирске спасатели предупредили горожан об опасности купания в холодной воде и в дождь. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В Новосибирске спасатели предупредили горожан об опасности купания в холодной воде и в дождь. На ближайшие выходные 12 и 13 августа погода обещает быть не такой солнечной и теплой, как на неделе, и людям стоит учитывать это, планируя отдых.

Так, средняя температура воды для купания — 23-26 градусов, в то время как на неделе она будет колебаться в районе 17-19. Кроме того, снизится и температура воздуха до 18-19 градусов тепла.

— Купание в прохладной воде может отразиться на здоровье людей с ослабленным иммунитетом. Также следует избегать прохладной воды детям и беременным.

При температурных показателях +18 градусов и менее, лучше в водоем не заходить, если нет специальной подготовки. Неприспособленному организму такие процедуры принесут только вред, — сообщили спасатели МАСС. — При попадании дождя на лицо человек интуитивно начинает дышать ртом. Находясь в водоеме, велика вероятность захвата большого объема воды и попаданию ее в легкие.

Кроме того, сильные дожди могут мешать видимости берега и могут дезориентировать человека. А проливные дожди могут увеличить сток рек, создавая сильные течения и повышая уровень воды.

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