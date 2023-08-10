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НовостиОбщество10 августа 2023 17:42

Во второй декаде августа в Новосибирске температура ожидается ниже нормы

Ночью температура будет опускаться до +5
Галина СИМОНОВА
Во второй декаде августа в Новосибирской области ожидается температура ниже нормы.

Во второй декаде августа в Новосибирской области ожидается температура ниже нормы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во второй декаде августа в Новосибирской области ожидается температура ниже нормы. Синоптики обещают похолодание вплоть до +5 градусов.

Так, Гидрометцентр РФ обещает сибирякам на ближайшую неделю температуру воздуха до +12…+14 градусов ночью, до +18…+27 градусов днем. С 10 по 16 августа погода ожидается пасмурная, ежедневно возможны дожди.

Схожий прогноз на оставшуюся половину месяца дает сервис «Гисметео». На оставшиеся недели августа синоптики обещают температуру до +14…+26 градусов днем, а вот ночью похолодание может достигать +5 градусов. Дни также будут облачными, периодически возможны дожди.

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