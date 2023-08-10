В Новосибирске на четвертом мосту смонтировали 58 вант

В Новосибирске на стройке четвертого моста через Обь продолжается монтаж вант. Фото: ГК ВИС

В Новосибирске на стройке четвертого моста через Обь продолжается монтаж вант. В русловом пролете моста эти работы уже завершились. Об этом в четверг, 10 августа, рассказали в компании-подрядчике.

— Сегодня смонтирована очередная пара вант под символическим номером один. Две металлические нити длиной 224, 6 метров и весом 6, 75 тонн каждая установлены в проектное положение, производится монтаж и натяжение стрендов. Это последние ванты в русловой части мостового перехода, — пояснили в ГК ВИС.

На сегодняшний день на мосту смонтировано 58 вант из 70. Фото: ГК ВИС

На сегодняшний день на мосту смонтировано 58 вант из 70, это 29 из 35 пар.

Напомним, завершиться строительство моста должно в 2024 году. Планируется, что к 2034 году в среднем в году ежесуточно по мосту должны будут проезжать 68 тысяч автомобилей. Предполагается, что благодаря четвертому мосту новосибирцы смогут быстрее и удобнее добираться до Толмачево, а транспортная развязка на левом берегу позволит отказаться от кольцевых перекрёстков на площадях Энергетиков и Труда, что позволит облегчить там движение.

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