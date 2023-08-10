«Перестала выходить на связь»: в городе Обь пропала 48-летняя женщина с обесцвеченными волосами

Женщина пропала 30 июля. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В городе Обь Новосибирской области ищут 48-летнюю Олесю Петровну Чучалину (Кузьменко). Женщина пропала 30 июля.

— На горячую линию отряда поступила заявка о пропаже женщины. Крайний раз выходила на связь с родными 30 июля этого годам. Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в сети, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Приметы: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, обесцвеченные короткие волосы, зеленые глаза. Во что была одета женщина в момент исчезновения — неизвестно.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может находиться Олеся или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber