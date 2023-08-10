«Съехал в кювет и перевернулся»: в Новосибирской области 58-летний водитель без прав погиб в ДТП

В Мошковском районе Новосибирской области случилось смертельное ДТП. Фото: ГИБДД по НСО

В Мошковском районе Новосибирской области случилось смертельное ДТП. Авария произошла днем в четверг, 10 августа.

— Около 14:10 58-летний водитель автомобиля «Хонда ЦРВ», севший за руль без прав, ехал по дороге «Мошково — Белоярка» со стороны села Белоярка в сторону рабочего поселка Мошково. На 18 километре он съехал в правый кювет и перевернулся, — рассказали в областном ГИБДД.

Водитель машины скончался от полученных травм. На месте случившегося работал экипаж ДПС, все обстоятельства устанавливаются.

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