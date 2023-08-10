В Новосибирске «Ниссан» сбил 10-летнего мальчика, переходившего дорогу

10-летний мальчик попал в больницу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Ленинском районе Новосибирска иномарка сбила школьника, переходившего дорогу. ДТП случилось вечером в четверг, 10 августа.

— В 18:10 37-летний водитель автомобиля «Ниссан Сирена» ехал по улице Титова в сторону улицы Связистов. И, предположительно, проехав на «красный» сигнал светофора, сбил 10-летнего мальчика, переходившего дорогу по переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего школьника доставили в больницу с травмами различной тяжести. На месте работал экипаж ДПС, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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