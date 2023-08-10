В Новосибирске на улице Твардовского под окнами высотки нашли тело мужчины

Под окнами высотки нашли мертвого мужчину. Фото: предоставлено очевидцами

В Первомайском районе Новосибирске вечером в четверг, 10 августа случилось ЧП. Под окнами высотки там нашли мертвого мужчину.

— На улице Твардовского 22/2 нашли тело мужчины, подробности случившегося неизвестны, — рассказали КП-Новосибирск очевидцы.

На месте произошедшего работали медики и полиция. В областном Следственном комитете произошедшее пока не прокомментировали. КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.

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