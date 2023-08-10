В Новосибирске пенсионер на иномарке сбил 9-летнего мальчика

В Кировском районе Новосибирска иномарка сбила ребенка, переходившего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Кировском районе Новосибирска иномарка сбила ребенка, переходившего дорогу. ДТП случилось вечером в четверг, 10 августа.

— 71-летний водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан» ехал по улице Зорге в сторону улицы Громова и в пути следования сбил 9-летнего мальчика, переходившего дорогу не по пешеходному переходу, — сообщили в городской Госавтоинспекции.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу для уточнения травм. На месте работал экипаж ДПС. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber