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НовостиПроисшествия10 августа 2023 12:51

В Новосибирске пенсионер на иномарке сбил 9-летнего мальчика

9-летний мальчик пострадал под колесами иномарки в Новосибирске
Галина СИМОНОВА
В Кировском районе Новосибирска иномарка сбила ребенка, переходившего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Кировском районе Новосибирска иномарка сбила ребенка, переходившего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Кировском районе Новосибирска иномарка сбила ребенка, переходившего дорогу. ДТП случилось вечером в четверг, 10 августа.

— 71-летний водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан» ехал по улице Зорге в сторону улицы Громова и в пути следования сбил 9-летнего мальчика, переходившего дорогу не по пешеходному переходу, — сообщили в городской Госавтоинспекции.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу для уточнения травм. На месте работал экипаж ДПС. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

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