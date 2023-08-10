В Новосибирске 8-летний мальчик попал под колеса иномарки

Ребенка сбил 30-летний водитель Volkswagen Polo. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Дзержинском районе Новосибирска 8-летний мальчик попал под колеса иномарки. ДТП произошло в четверг, 10 августа. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по городу.

Ребенка сбил 30-летний водитель Volkswagen Polo. Он двигался по парковке у дома 2/2 по проспекту Дзержинского.

− В пути следования водитель совершил наезд на пешехода, который пересекал данную парковку справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пострадал пешеход − мальчик 2015 года рождения, который доставлен в лечебное учреждение, − рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.

На место ДТП прибыл наряд ДПС. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber