В Новосибирске 8-летний мальчик попал под колеса иномарки

Ребенка сбил 30-летний водитель Volkswagen Polo. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Дзержинском районе Новосибирска 8-летний мальчик попал под колеса иномарки. ДТП произошло в четверг, 10 августа. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по городу.
Ребенка сбил 30-летний водитель Volkswagen Polo. Он двигался по парковке у дома 2/2 по проспекту Дзержинского.
− В пути следования водитель совершил наезд на пешехода, который пересекал данную парковку справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пострадал пешеход − мальчик 2015 года рождения, который доставлен в лечебное учреждение, − рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.
На место ДТП прибыл наряд ДПС. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
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