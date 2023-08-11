Стало известно, от чего умер новосибирский пенсионер, к которому опоздала скорая

Скорая долго ехала из-за пробок.
Стало известно, от чего умер пенсионер около рынка «Левобережный». Напомним, ЧП произошло днем 9 августа. Мужчина ехал на велосипеде и внезапно упал. Его бросились откачивать прохожие и параллельно вызвали скорую.
К приезду врачей пенсионер умер. Оказалось, что скорая помощь долго стояла в пробке, хотя находилась всего в 6 километрах от места трагедии.
- У него случился сердечный приступ, - рассказали КП-Новосибирск родственники умершего мужчины.
Напомним, что ранее юрист рассказывал, что родным нужно установить связано ли опоздание скорой со смертью пенсионера. Для этого им требуется провести судебно-медицинскую экспертизу.
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