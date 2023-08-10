В Новосибирской области ущерб от коррупционных преступлений составил почти 428 млн

За семь месяцев 2023 года в Новосибирской области выявили 252 преступления коррупционной направленности. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За семь месяцев 2023 года в Новосибирской области выявили 252 преступления коррупционной направленности. Ущерб от них составил почти 428 миллионов рублей. Об этом КП-Новосибирск сообщил и.о. начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Станислав Ксензов.

Из 252 преступлений большая часть – 136, это мошенничества. Еще 88 – взяточничества.

− Коррупционными преступлениями государству причинен ущерб на сумму около 428 миллионов рублей, добровольно возмещен ущерб на сумму более 402 миллионов рублей. Кроме того, в ходе расследования уголовных дел также изъято имущество и денежные средства на сумму около 55 миллионов рублей, арестовано имущество на сумму более 300 миллионов, − рассказал КП-Новосибирск Станислав Ксензов.

Таким образом, обеспечено полное возмещение ущерба, причиненного государству коррупционными преступлениями.

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