Новосибирцев напугал столб черного дыма в Октябрьском районе: рассказываем, что случилось

В Октябрьском районе Новосибирска загорелся частный дом. Фото: "Новосибирск с огоньком"

Новосибирцев напугал огромный столб черного дыма, появившийся в Октябрьском районе города вечером в четверг, 10 августа. Очевидцы засняли его на видео и выложили в сеть.

— Читатели сообщают о возгорании дома на Пересечении Кирова и Лобова, — сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что у частного дома, расположенного на линии у дороги, загорелась крыша. На месте работают пожарные. О пострадавших информации нет.

В областном МЧС произошедшее пока не прокомментировали.

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