В Новосибирске начался ремонт теплотрассы на перекрестке Троллейной и Титова

В Новосибирске начался ремонт теплотрассы на перекрестке улиц Троллейной и Титова. Фото: СГК
В Новосибирске начался ремонт теплотрассы на перекрестке улиц Троллейной и Титова. Эта теплотрасса снабжает теплом 699 домов. Это практически 8% от их общего числа в городе.
— Замена крупных труб диаметром 1000 мм продолжается — начинаем монтаж под перекрестком Троллейная—Титова. Но это уже не мешает дорожному движению, — рассказали в СГК. — Под перекрестком проложили гильзы для трубопроводов — стальные футляры, имеющие систему электрохимической защиты. Это сделано, чтобы токи от трамвайных путей не вызывали коррозию труб.
Продлятся работы до 31 августа.
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