Сто тысяч жителей Октябрьского района Новосибирска примут в этом году две новые поликлиники

Новые поликлиники введут в эксплуатацию в этом году. Фото: Правительство НСО

Ситуация на карте здравоохранения Октябрьского района Новосибирска скоро кардинально изменится — в этом году тут будут введены в эксплуатацию две новые поликлиники почти на тысячу посещений в смену каждая. В совокупности они смогут принять более ста тысяч жителей района.

Сегодня ход работ в одном из строящихся объектов — здании поликлиники № 2 на ул. Татьяны Снежиной — во время выездного совещания проконтролировал Губернатор Андрей Травников.

Общая строительная готовность объекта — 86%, доложили главе региона строители. Готовность под установку тяжёлого медицинского оборудования — 78%. Выполнена частичная поставка тяжёлого медицинского оборудования: маммографической установки, компьютерного томографа. В августе будут поставлены два рентгеновских цифровых комплекса и флюорограф. Всего на объекте предусмотрено размещение более 6, 7 тысяч единиц технологического оборудования.

Старое здание поликлиники при этом работать не перестанет. Там будут располагаться стоматологическая служба и участковая служба под прикрепленные участки. На новое место переедет детское отделение и узкие специалисты.

— Предложение разумное. Узкие специалисты должны пользоваться мощной базой — лабораторной, диагностической, — новой поликлиники. Участковые службы должны быть приближены к людям, — отметил Андрей Травников.

Также во время совещания Губернатор акцентировал внимание участников мероприятия на важности параллельного с завершением строительства объектов обеспечения их транспортной и пешей доступности. Необходимо продумать организацию дорожной сети, парковок, если необходимо — поменять маршруты общественного транспорта, организовать остановочные павильоны, подчеркнул Андрей Травников.

Проезд к поликлинике № 2 на ул. Татьяны Снежиной будет организован от улицы Виталия Потылицына.

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