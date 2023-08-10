В Новосибирске буйный пассажир автобуса отправил в нокаут своего оппонента

Буйный пассажир автобуса отправил в нокаут своего оппонента в Новосибирске. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Буйный пассажир автобуса отправил в нокаут своего оппонента в Новосибирске. Обоих участников конфликта задержали, сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по региону.

Все произошло в среду, 9 августа. Один из пассажиров вел себя неадекватно, его попытался успокоить молодой человек, ехавший в том же автобусе. Между ними возникла перепалка, конфликт продолжился на остановке. В какой-то момент мужчина вырубил парня – тот оказался на асфальте без сознания.

На место прибыли сотрудники полиции. Буйного сибиряка забрали в отдел, а молодому человеку понадобилась помощь медиков. Получил ли он какие-то серьезные травмы − не уточняется.

− Его доставили в медицинское учреждение, диагноз уточняется, − рассказали КП-Новосибирск в МВД.

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