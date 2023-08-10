Неадекватную парочку из Тюменской области сняли с поезда под Новосибирском

Двое жителей Тюменской области устроили дебош в поезде Москва – Барнаул. Фото: УТ МВД России по СФО

Двое жителей Тюменской области устроили дебош в поезде Москва – Барнаул. В пути следования на станции Барабинск в вагон вызвали полицейских.

Нарушителями общественного порядка оказались 47-летняя женщина и 49-летний мужчина. Парочка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Тюменцы громко ругались матом и вели себя вызывающе.

Неадекватных пассажиров сняли с поезда. В отношении них составили протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью первой статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

− От прохождения медицинского освидетельствования граждане отказались, − сообщили в УТ МВД России по СФО.

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