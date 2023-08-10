В Новосибирской области замглавы района заплатит 70 тысяч рублей за промерзшие квартиры для сирот

Сироты пожаловались на непригодное жилье. Фото: СУ СК РФ по НСО.

В Новосибирской области замглавы Здвинского района получил штраф за превышение полномочий при выдаче квартир сиротам. Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Доволенского районного суда.

По данным следствия, в ноябре 2022 года чиновник в должности замглавы администрации Здвинского района курировал выдачу жилья по федеральной программе: был председателем комиссии по обследованию жилых помещений и зампредседателя комиссии по осуществлению закупок.

- Заведомо зная, что жилые помещения не соответствуют требованиям законодательства РФ и проживать там невозможно, подсудимый утвердил акты обследований и оценки квартир, приобретаемых администрацией для детей-сирот у индивидуального предпринимателя, – сообщили в пресс-службе суда.

Дети-сироты получили квартиры, но жить в них не смогли: там не было света, тепла и воды. Зимой помещения промерзли, проверка прокуратуры выявила нарушения. В апреле 2023 года СК возбудил уголовное дело о превышении полномочий, в июне Доволенский районный суд назначил чиновнику штраф в 70 тысяч рублей.

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