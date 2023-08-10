В Новосибирске суд признал незаконным передачу городской земли под гостиницу

В Новосибирске суд признал незаконным решение мэрии о передаче земли под гостиницу. Фото: Вадим ПОПОВ

В Новосибирске суд признал незаконным решение мэрии о передаче земли под гостиницу. Региональное УФАС усмотрело в действиях муниципалитета нарушение закона о защите конкуренции.

— Нарушение выразилось в изменении вида разрешенного использования земельных участков на вид, позволяющий осуществить строительство гостиницы. Эти действия поставили арендатора земли в преимущественное положение в сфере строительства гостиниц. Что в свою очередь могло привести к ограничению конкуренции на рынке аренды земельных участков в Новосибирске, — сообщили в региональном УФАС.

Арбитражный суд Новосибирской области и Седьмой Арбитражный апелляционный суд согласились с решением антимонопольного органа.

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