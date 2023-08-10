Президент РФ Путин присвоил почетные звания трем жительницам Новосибирской области

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетные звания трем жительницам Новосибирской области. Фото: www.kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетные звания трем жительницам Новосибирской области. Указ опубликован на сайте Кремля 9 августа.

Преподавателю гимназии № 1 Лилии Костяевой присвоили звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Ее наградили за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу.

«Заслуженным учителем РФ» стала еще одна учительница из гимназии № 1 – Елена Цветкова. Ее работу высоко оценил президент.

А старшая медсестра Обского психоневрологического интерната Надежда Рыбина была признана «Заслуженным работником социальной защиты населения РФ».

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