Президент РФ Путин присвоил почетные звания трем жительницам Новосибирской области

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетные звания трем жительницам Новосибирской области. Фото: www.kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин присвоил почетные звания трем жительницам Новосибирской области. Указ опубликован на сайте Кремля 9 августа.
Преподавателю гимназии № 1 Лилии Костяевой присвоили звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Ее наградили за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу.
«Заслуженным учителем РФ» стала еще одна учительница из гимназии № 1 – Елена Цветкова. Ее работу высоко оценил президент.
А старшая медсестра Обского психоневрологического интерната Надежда Рыбина была признана «Заслуженным работником социальной защиты населения РФ».
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