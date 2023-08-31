«Это поддельный документ»: водитель из Екатеринбурга получил штраф за пьяную езду двойника в Новосибирске

Жителю Екатеринбурга пришел штраф из Новосибирска хотя он там не был Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Екатеринбурга Никита Курылев борется с двойником, который ездит пьяным по дорогам России. Год назад ему пришел штраф от ГИБДД из Ставрополя, теперь его вызвали в суд в Новосибирске. Но мужчина клянется – он никогда не был в этих городах.

- Я находился в городе Екатеринбург, тут же проживаю и прописан. Несколько лет назад сменил прописку, в июле 2023 года на старый адрес пришла повестка из Железнодорожного суда Новосибирска о правонарушении при отказе от медосвидетельствования. По данным ГИБДД по Новосибирску, 18 июля 2023 года на улице Нарымская инспекторы остановили «ВАЗ-2109», водитель которого предъявил права на мое имя. Второй нарушитель не вписан, только адрес прописки в Новосибирске на улице Ленинградская, – рассказал КП-Новосибирск Никита Курылев.

На поддельных правах совпало все, кроме фото. Фото: предоставлено Никитой Курылевым

Проблемы с водителем-двойником начались в декабре 2021 года. Екатеринбуржец Никита Курылев получил штраф за не пристегнутый ремень в ХМАО, его кто-то погасил. Штрафы приходили в 2022 году, но были кем-то погашены.

Настоящие права жителя Екатеринбурга (на фото) подделал неизвестный. Фото: Предоставлено Никитой Курылевым

В апреле 2023 года Никита позвонили из полиции и сообщили, что 19 апреля тот был задержан в городе Ставрополе с подозрением на опьянение – хотя мужчина находился в Свердловской области. Никите Курылеву назначили штраф в 30 тысяч рублей, пришлось ехать в отдел ГИБДД и писать объяснительную.

- Мы дозвонились до Железнодорожного районного суда в Новосибирске, суд переносят на октябрь. У меня есть алиби и доказательства, что во все эти даты, я был в городе Екатеринбург, где проживаю. Свои данные водительских прав никому не оставлял, только в 2019 году пользовался каршерингом, – сообщил КП-Новосибирск Никита Курылев.

Президент новосибирского отделения федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков пояснил КП-Новосибирск, как могла сложиться такая ситуация.

- Это права-двойники. Злоумышленники каким-то образом получили доступ к данным другого водителя из дальнего региона, взяли номер и серию прав, а фото заменили. Надо писать заявление в полицию об использовании фальшивого документа, на основании возбужденного уголовного дела обращаться в суд. Тогда можно опротестовать решение о незаконном лишении права управлять транспортными средствами, – сообщил КП-Новосибирск Вячеслав Ашурков.

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