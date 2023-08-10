Кандидат в губернаторы Новосибирской области Роман Яковлев предложил «заморозить» тарифы ЖКХ и снизить тариф на электроэнергию

Кандидат в губернаторы Новосибирской области Роман Яковлев. Фото: Пресс-служба КПРФ Новосибирск

Роман Яковлев, выдвинутый партией КПРФ в качестве кандидата на должность губернатора Новосибирской области, поделился особенностями программы развития региона в случае победы и рассказал о ходе первого этапа избирательной кампании.

Одним из главных стало предложение кандидата заморозить тарифы ЖКХ хотя бы на ближайший год. Роман Яковлев рассказал о подобном опыте губернаторов-коммунистов в других городах. В сельской же местности кандидат предлагает снизить тариф на электроэнергию, так как ее потребление там в разы больше. Возможности для этого есть, считает Яковлев.

По его словам, развитие производства в Новосибирске и области - также приоритетное направление. В перспективе необходимо сделать Новосибирск центром оборонной промышленности государства с учетом исторического опыта, потенциала и кадров. Яковлев уверен: есть все возможности создать производства в регионе, вложив в эти направления средства из бюджета. Появятся новые рабочие места, будет развиваться социальная инфраструктура, считает кандидат. Он лично объехал большую часть Новосибирской области, познакомившись с местными производствами.

- Мы были в Карасуке, Багане, Купино, Краснозерском, Ордынском и в других местах. Карасук славился заводом, на котором производили всем известную сгущенку, в Купино был рыбзавод, который поставлял свою продукцию даже в Казахстан, в Барабинске была промсвязь всесоюзного значения. Это нужно возрождать, - отметил Роман Яковлев. - На встречах жители дают наказы. Так, в Новосибирске это строительство соцобъектов: школ, детсадов, спортивных сооружений и благоустройство территорий. Одними из крупных наказов стали строительство школы и садика в Горском жилмассиве и Чистой Слободе, в Станиславском жилмассиве - строительство бассейна. Есть положительный опыт освобождения от аренды производств на сельских территориях и создание новых рабочих мест. Нынешнее положение дел вынуждает молодое поколение уезжать из деревень и сел, а возрождение предприятий в корне исправит ситуацию.

Самое важное сейчас - завершить процесс встреч с жителями города и области, считает кандидат в губернаторы.

- Нужно выработать народную программу и сформировать команду неравнодушных людей. Настало время, когда необходимо работать сообща на благо региона и менять подходы, - подытожил депутат.

Кандидат готовится к дебатам, чтобы обсудить с оппонентами план дальнейшего развития региона.