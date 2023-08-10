В Октябрьском районе Новосибирска из-за ДТП с краном встали троллейбусы

В Октябрьском районе Новосибирска водитель крана повредил троллейбусные провода. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Октябрьском районе Новосибирска водитель крана повредил троллейбусные провода. Инцидент произошел в четверг, 10 августа.

Все случилось на перекрестке улиц Восход и Кирова, сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black». Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, большегруз поворачивал налево. Проезжая под проводами, он зацепился за них и оборвал контактную сеть.

− Движение «сохатых» на данном участке остановилось. Из-за происшествия образовывается затор, − отметили в публикации.

На момент публикации неизвестно, удалось ли восстановить работу общественного транспорта.

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