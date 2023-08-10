Жительница Новосибирска незаконно построила перегородку на балконе

Одна из соседок незаконно установила балконную перегородку. Фото: ГУ ФССП России по НСО

В Новосибирске между двумя соседками произошел конфликт из-за незаконно установленной балконной перегородки. Разбираться в ситуации пришлось суду.

Хозяйка одной из квартир вернулась с работы и увидела следующую картину: ее 38-летняя соседка без разрешения демонтировала часть балконного ограждения. Вместо него появились газобетонные блоки и застекленная лоджия.

Женщина потребовала вернуть все так, как было. Но соседка проигнорировала ее претензию.

− Тогда женщина обратилась в суд, который признал, что из-за внесенных изменений в конструкцию ограждения у истицы сократилась площадь балкона и не обеспечена необходимая безопасность, − сообщили на сайте ГУ ФССП России по региону.

Суд обязал ответчицу в течение месяца демонтировать перегородку. Но сибирячка не спешила исполнять судебное решение. В ситуацию вмешался пристав-исполнитель – он вынес должнице исполнительский сбор в размере пяти тысяч рублей. Однако и это не помогло, местная жительница продолжала стоять на своем.

Тогда взыскательница вместе с судебным приставом привлекли рабочих для демонтажа незаконной конструкции.

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