Сайт новосибирского ЛДС перестал работать после старта выдачи билетов

Сайт нового ЛДС в Новосибирске перестал работать. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

В четверг, 10 августа, сайт нового ЛДС в Новосибирске перестал работать. Произошло это вскоре после того, как там начали раздавать бесплатные билеты на первый матч ХК «Сибирь».

Выдача билетов стартовала в 13:00. Местные жители и гости столицы Сибири начали массового заходить на сайт, чтобы получить заветный билет. Сервер попросту не выдержал такой нагрузки.

При переходе по ссылке https://tickets.sibir-arena.ru/ на экране появляется надпись: «Внутренняя ошибка сервера». Как скоро починят сайт – неизвестно.

− Мы пытаемся все починить как можно скорее! Еще не реализован ни один билет! Все они в системе! Пожалуйста, отнеситесь с пониманием и наберитесь немного терпения! Из-за пиковой нагрузки канал связи не справляется. Мы делаем все, что от нас зависит, − написали в группе ГАУ НСО «Арена».

Напомним, первый матч в новом ЛДС состоится уже 13 августа. На льду встретятся сборные России и Белоруссии.

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