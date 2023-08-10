ВТБ увеличил продажи ипотеки в НСО в полтора раза

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Клиенты банка в Новосибирской области оформили за январь-июль 2023 года ипотечные кредиты на общую сумму 22,8 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом объем продаж жилищных кредитов вырос в полтора раза. Около 36% - 8,2 млрд рублей – предоставленных за семь месяцев заемных средств приходится на программы льготной ипотеки. Более половины суммы (4,3 млрд рублей) составляют кредиты семьям с детьми в рамках «семейной ипотеки», еще 3,6 млрд – основная программа ипотеки с господдержкой на новостройки, оставшаяся часть – ипотека для ИТ-специалистов и кредиты на покупку жилья на Дальнем Востоке.

Во втором полугодии спрос заемщиков продолжит концентрироваться в сегменте вторичного жилья. По итогам семи месяцев в Новосибирской области доля выдач банка в рамках стандартных программ, по которым заемщики в основном приобретают готовое жилье, составила 64%, тогда как в начале года она была на уровне 59%. Одновременно ВТБ фиксирует снижение среднего размера жилищного кредита: по сравнению с началом года среди заемщиков банка он скорректировался до 3,97 млн рублей.

- Несмотря на то, что основной спрос клиентов сконцентрирован на сегменте вторичного жилья, льготная ипотека по-прежнему выступает одним из драйверов роста рынка и главным инструментом поддержки покупателей новостроек. При этом, сохраняется появившийся в первом квартале тренд на перераспределение спроса с льготной ипотеки «для всех» в пользу «семейной» программы, которая с этого года расширена на все семьи с двумя несовершеннолетними детьми. Мы рассчитываем на дальнейшую позитивную динамику: несмотря на общее повышение ставок по базовым программам крупнейшими банками, условия по льготной ипотеке не менялись, причем, по ряду программ с господдержкой основные игроки предлагают дополнительные дисконты к ставке, - прокомментировал Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области.

По оценке банка, за семь месяцев текущего года россияне оформили ипотеку на 3,6 трлн рублей, что на 63% превышает результат за аналогичный период 2022 года и на 15% – рекордного 2021-го. С учетом текущей динамики спроса на жилищные кредиты, в этом году их объем впервые в истории России может значительно превысить 6 трлн рублей.