СК опроверг задержание начальника уголовного розыска по делу об убийстве школьницы под Новосибирском

Школьница не дошла до дома всего 300 метров. Фото: отдел полиции «Усть-Таркский»

В четверг, 10 августа, некоторые СМИ распространили информацию о задержании начальника уголовного розыска по делу об убийстве школьницы в селе Яркуль. В разговоре с КП-Новосибирск Следственный комитет опроверг это, заявив, что полицейского лишь допрашивают.

− Статуса задержанного у него нет, − сообщили КП-Новосибирск в СУ СК РФ по региону.

Напомним, Наташа Матюхина пропала 2 марта 2010 года по пути из сельского клуба. Школьница не дошла до дома всего 300 метров… Все эти годы близкие терялись в догадках. Родственников Наташи проверяли на причастность к нее исчезновению. Лишь спустя 13 лет, 28 июля 2023 года, по делу школьницы задержали троих подозреваемых – двух экс-сотрудников полиции и действующего сотрудника МВД.

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